日本女生洗米一個舉動男友鬧爆　家電生產商稱　其實這是OK的

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-04 08:05

一名日本女子因直接使用電飯煲內鍋洗米，惹來男友破口大罵，指她會導致內鍋被「刮花」。她將此事分享到網上論壇惹來網民熱烈討論。日本朝日電視台晨間節目《羽鳥慎一早安秀》訪問多間電器生產商，它們多認為用電飯煲內鍋洗米不會構成損害。

這位被男友責罵日本女網民2月在《発言小町》論壇上發文，男友日前看到她用電飯煲內鍋洗米，大罵她這樣刮花內鍋。她因此覺得十分委屈。

圖為日本女子2月在網上論壇発言小町分享自己的個人經歷，引發兩派網民熱烈討論。（発言小町貼文截圖）

這個小小的帖文在Twitter及5ch等社交媒體引發熱烈討論。認為用內鍋洗米沒問題的人認為，小時候就是看着母親和祖母這樣做，家電銷售員也說，這樣做不會傷及內鍋，更說如另外用篩籃洗米，米會卡在籃子的小坑中。

「反對派」則指出，此舉不僅會令內鍋的使用壽命縮短，而且洗米也不方便。用家將水倒出來時，要用手擋住可能流出的米粒。

《羽鳥慎一早安秀》就此特別邀請多間電飯煲商解答網民的疑問，象印、虎牌、日立、三菱電機、SHARP及Panasonic稱，可用內鍋洗米；BALMUDA則稱，洗米時不用內鍋確實能增長其使用壽命。