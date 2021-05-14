以巴衝突丨地面戰開打？以色列「彈入彈出」　哈馬斯警告勿襲加沙

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-14 23:15

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）旗下武裝組織加薩姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）5月13日警告，以色列軍隊不要在加沙地帶（Gaza Strip）發動任何地面行動，否則將面臨「殘酷的教訓」。

巴勒斯坦媒體引述卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obeida）報道，加沙地帶武裝組織當晚向以色列南部城市阿什凱隆（Ashkelon）和阿什杜德（Ashdod），發射了90枚火箭彈。他同時警告以軍不要入侵加沙地帶，否則只會增加死亡以及被俘虜的機會，巴方已做好回擊敵人的準備。

新華社14日引述以色列媒體稱，以色列步兵和裝甲部隊正在加沙地帶邊境集結，以軍承擔地面作戰主要任務的南部軍區已完成各項準備。此外，以色列緊急徵召1.6萬名後備軍人員，協助野戰部隊作戰。

以巴衝突：圖為5月13日以色列一名炮兵在加沙邊境，向加沙地帶的目標開炮。（AP）

加沙已入未入 以軍訊息混亂

以色列軍方稍早時稱軍隊已進入加沙，但後來發聲明澄清，指「加沙地帶內目前沒有以色列國防軍地面部隊，以色列國防軍陸空部隊正執行攻擊加沙地帶內的目標」。

以國防軍國際發言人孔里庫斯（Jonathan Conricus）較早時曾稱已在加沙地帶開始地面行動。

土耳其阿納多盧通訊社（Anadolu Agency）14日引述以色列國防軍發言人Avichay Adraee稱不能就地面行動進行確認，僅能說，在加沙的空中及地面攻擊已開始。

他說他不能就孔里庫斯的言論進行否認、確認或是評論。

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《以色列時報》軍事記者格羅斯（Judah Ari Gross）同日稍早時在Twitter表示，以國防軍似乎故意誤導外國記者。他說，可能是部分部隊剛好越過邊界，技術上進入加沙，但不是發動地面入侵。