以巴衝突｜王毅安理會提出中方4點主張　邀請以巴代表來華談判

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-17 09:36

以巴衝突持續惡化之際，中國外長王毅5月16日主持召開聯合國安理會以巴衝突問題緊急公開會。在會議上，王毅提出4點主張。

中國外交部5月17日發表聲明稱，王毅表示，以色列和巴勒斯坦衝突不斷升級，造成包括婦女和兒童在內的大量人員傷亡，形勢十分危急嚴峻，停火止暴刻不容緩。國際社會必須緊急行動起來，全力阻止局勢進一步惡化，全力防止地區再陷動盪，全力維護當地人民生命安全。

王毅還提出，「我們將繼續加大勸和促談力度，履行好安理會主席的職責。我們重申對巴以雙方和平人士來華開展對話的邀請，也歡迎巴以雙方談判代表在華舉行直接談判。」

5月16日，王毅主持聯合國安理會巴以衝突問題緊急公開會。（中國外交部）

王毅指出，巴勒斯坦問題始終是中東問題的核心。中東不穩，天下難安。只有全面、公正、持久地解決巴勒斯坦問題，中東地區才能真正實現持久和平和普遍安全。針對當前緊張局勢，中方主張：

第一，停火止暴是當務之急。中方強烈譴責針對平民的暴力行徑，再次敦促衝突雙方立即停止軍事和敵對行動，停止採取包括空襲、地面進攻、發射火箭彈等惡化局勢的行動。以色列尤其要保持克制。

第二，人道援助是迫切需要。中方敦促以色列切實履行國際條約義務，儘快全面解除對加沙的封鎖圍困，保障巴勒斯坦被佔領土平民的安全和權利，為人道援助提供准入便利。國際社會要向巴勒斯坦提供人道援助，聯合國要發揮協調作用，全力避免發生嚴重的人道主義災難。

第三，國際支持是應盡義務。安理會必須就巴以衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢儘快降温。由於一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。中方呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場，支持安理會為緩解局勢、重建信任、政治解決發揮應有作用。中方也支持聯合國、阿盟、伊斯蘭合作組織和其他對地區有重要影響的國家發揮更加積極作用，形成更廣泛、更有效的促和努力。

第四，「兩國方案」是根本出路。巴以問題歸根結底要在「兩國方案」基礎上尋求長期解決。正義已經遲到，但不能永遠缺席。中方支持巴以雙方在「兩國方案」基礎上儘快重啓和談，早日建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，從根本上實現巴勒斯坦和以色列的和平共存，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處，實現中東地區的持久和平。