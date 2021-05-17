Tesla涉美國奪命車禍　司機被揭生前常用Autopilot自動駕駛

撰文： 曹毅 最後更新日期： 2021-05-17 15:02

美國加州5月5日發生了一宗涉及電動車特斯拉（Tesla）致命車禍，約在當地時間早上2時30分，一輛Tesla Model 3汽車在加州一條高速公路上撞上一輛側翻的貨車，Tesla司機當場死亡，一位路過停車幫助貨車司機逃出來的施救者，也被撞至重傷。

根據已故車主亨德里克森（Steven Michael Hendrickson）生前曾在Tiktok上發布影片，顯示他曾在高速公路開車，但雙手沒有放在方向盤上，同時腳也沒有放在煞車踏板上。

此外他還有一邊開車一邊拍攝影片的習慣，並且在影片中表示「別擔心，我是在自動駕駛。」

Tesla車禍：由美國KTVU電視台提供的照片顯示，2018年3月23日一輛Telsa汽車在加州一條公路發生車禍，撞向石壆。圖中救援人員在現場工作。KTVU是由美國霍士持有的虛擬電視台，在加州奧克蘭取得牌照，服務三藩市灣區觀眾。（AP）

美國國家公路交路安全管理局（National Highway Transportation Safety Administration，NHTSA）正在調查，Autopilot是否意外中起出作用的因素。

加州高速公路巡警（CHP）一度稱汽車的Autopilot模式曾啟動，後來又說，對於意外是否涉及Autopilot仍未有最終定論。