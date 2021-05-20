美國海軍公布軍艦在南海航行圖　否認遭解放軍驅逐

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-20 17:32

美國驅逐艦5月20日再次在南海進行自由航行（Freedom of Navigation）行動，解放軍稱採取措施，驅逐美國軍艦，但是美國方面否認了這一説法。

美國第7艦隊官網5月20日發表聲明稱，美國海軍驅逐艦「威爾伯」號（USS Curtis Wilbur）5月20日根據國際法，在南海西沙群島附近進行了自由航行行動。

聲明稱，這一航行自由行動挑戰了中國的南海主張，維護了國際法所承認的對海洋合法使用的權利。中國在南海非法和廣泛的海洋權利主張嚴重威脅了海洋的自由。

否認遭驅逐

聲明指，中國人民解放軍關於美軍艦這次任務的聲明是錯誤的，「威爾伯」號驅逐艦沒有被「驅逐」出任何國家的領土。「威爾伯」號驅逐艦根據國際法進行了此次航行，並繼續在國際海域進行正常行動。這一行動體現了美國堅持航行自由和合法利用海洋的原則。美國將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動，就像「威爾伯」號驅逐艦在這裏所做的那樣。

第7艦隊還説，解放軍的聲明是中國一連串歪曲美國合法海上行動的最新行動。聲明還堅持了其過度和非法的海洋主張，這損害了南海的東南亞鄰國。中國的行為與美國遵守國際法的立場以及美國建立一個自由開放的印太地區的願景形成了鮮明對比。所有國家，不論大小，都應享有安全的主權，不受脅迫，並能夠按照公認的國際規則和準則追求經濟增長。

中方：非法闖入西沙領海

5月20日早些時候，中國解放軍南部戰區發布聲明稱，據南部戰區新聞發言人田軍里表示，5月20日，美國「威爾伯」號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力進行跟蹤監視並予以警告驅離。西沙群島是中國固有領土。

田軍里還説，美軍這一行徑，是其搞航行霸權加輿論誤導「混合操控」的一貫伎倆，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，中國表示堅決反對。美方行為違反國際法和國際關係基本準則，人為增加地區安全風險，易引發誤解誤判和海上不測事件，是不專業、不負責任的，充分證明美是不折不扣的「南海安全風險製造者」，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。