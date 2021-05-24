克林頓性醜聞女主角巧妙發文幽默自嘲　「碌大對眼」回顧婚外情

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-05-24 03:03

美國前總統克林頓（Bill Clinton）與白宮前實習生萊溫斯基（Monica Lewinsky）於1998年爆出性醜聞。時隔23年，這宗陳年戀聞因為萊溫斯基於2021年5月21日的一個Twitter推文再被炒熱。

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網絡應用程式UberFacts在Twitter上問網民：「你做過最高風險、但最低回報的事情是甚麼？」

萊溫斯基2021年5月21日轉發UberFacts的推文，並以「碌大對眼」的表情符號回答UberFacts的問題。

這個表情符號可代表側目而視、暗示一個人正逃避一個訊息、或需要一段長時間來回應一條令人尷尬的問題。因此，她的回應令人聯想到，她是指與克林頓發生婚外情，是她做過最高風險、但最低回報的事。

有UberFact的「妙問」，又有萊溫斯基的「妙答」，Twitter迅即為此沸騰起來，更一度登上熱門搜尋排行榜。

You win Twitter for the day — The_Sofa_King_Black_Vote (@WalterBailey17) May 21, 2021

她的回應在數小時內得到144,000個「讚好」和差不多3萬次轉發。很多網民以代表大笑的表情符號回應萊溫斯基的推文。

You have won Twitter for the year. https://t.co/IY923sBcSe — Chris Hahn (@ChristopherHahn) May 21, 2021

Twitter帳號名稱為The_Sofa_King_Black_Vote的網民2021年5月21日稱她已拿下本日推文之最的名銜，而帳號名稱為Chris Hahn的網民更指，她的推文是年度推文之最。

克林頓與萊溫斯基傳出有染時，克林頓本來一直矢口否認和萊溫斯基有性關係。但最後劇情因萊溫斯基提供一條被驗出沾有克林頓精液的藍裙而逆轉。克林頓因作假證供和妨礙司法公正而遭到彈劾。彈劾訴訟於1999年初開始，克林頓雖然最終被判無罪，但性醜聞已令他名譽掃地。