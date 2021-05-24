緬甸局勢丨昂山素姬親身上庭　2月1日被拘後首次露面

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-24 15:48

緬甸前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）5月24日首次現身返於內比都（Naypyidaw）的特別法庭並出席聽證會。這是2月1日軍方發動政變後，她首次公開露面。

昂山素姬的律師向英國路透社說及她親身出庭一事。

這特別法庭設於首都內比都，距離她家不遠。

昂山素姬的律師說，她看來健康，以及她在出席聽證會前，與律師團隊會面約30分鐘。她並祝緬甸民眾身體健康。

過去多周以來，她都是以視像形式出庭。惟她的律師都無法親身與她會面。

緬甸局勢：圖為2020年10月29日，時任緬甸國務資政的昂山素姬身在首都內比都，就11月8日舉行的大選提早投票。（AP）

現年75歲的昂山素姬，是緬甸民主運動的代表人物之一。她在1988年組建政黨「全國民主聯盟」（NLD，簡稱全民盟）。它後來成為緬甸最大反對黨。

軍政府1989年至2010年軟禁昂山素姬，而她在這段期間、於1991年獲頒諾貝爾和平獎。她獲釋2年後當選聯邦議會人民院議員。因受憲法約束她不能當總統，最後順利出任國務資政，成為緬甸政府實際領導人。

緬甸2020年11月舉行大選，她領導全民盟贏得決定性的勝利。惟軍方以選舉有舞弊為由，2月1日發動政變，拘捕她、總統溫敏（Win Myint）以及全民盟多名領袖。

昂山素姬已被控煽動叛亂、違反《國家機密法》、防疫規例，以及非法進口對講機等罪名。