俄羅斯聯邦通訊、資訊科技與大眾傳媒監督局(Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media,又名Roskomnadzor)5月24日稱,Google在俄羅斯未有充分將犯禁內容過濾,以及在它們當中,平均有20%至30%的連結未自搜尋結果中移除,當局會因此採取行動。