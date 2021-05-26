新冠肺炎｜反駁溯源研究不透明　趙立堅：請美方邀請世衛赴美調查

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-26 17:10

美國呼籲就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的源頭進行透明的調查。中國外交部發言人趙立堅5月26日回應記者提問時指，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世界衛生組織專家赴美調查。

趙立堅表示，溯源是科學問題，目的是增進人類對病毒的認知，更好防範未來可能出現的傳染性疾病。他指，疫情發生以來，中國率先支持世衛組織開展全球溯源研究工作。他提到，今年1月14日至2月10日，世衛組織國際專家組同中國專家在武漢開展為期一個月的深入研究，雙方專家共同開展實地考察，共同分析大量數據，共同發布權威的聯合研究報告，得出許多重要結論。此次聯合研究為全球溯源工作起到積極推動作用。

趙立堅指出，美方一些人嘴上鼓吹真相，心裡卻全是政治操弄。只要一提到疫情，就對中國進行抹黑攻擊，全然不顧自身疫情溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實。他批評，這些人一門心思散佈的實驗室洩露等陰謀論和虛假信息，是對世衛組織專家組成員科學精神和研究成果的極大不尊重，更是對全球團結抗疫努力的褻瀆和破壞。

趙立堅強調，許多線索報道和研究表明，疫情早期在2019年下半年就已在世界多地多點出現，中國始終以負責任態度對待溯源工作，也已做出有目共睹的積極貢獻。他認為，如果美方真想做到完全透明調查，就應像中國一樣，邀請世衛組織專家赴美調查，盡早開放美軍德特里克堡基地（Fort Detrick），以及美國散布全球的生物實驗室，盡早披露2019年7月維珍尼亞州北部開始出現不明原因的呼吸系統疾病，威斯康星州暴發的大規模電子煙疾病等相關病例的詳細數據和信息。中方敦促美國等有關國家也能本着科學開放透明的態度，同世衛組織開展合作。