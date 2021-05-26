白羅斯迫降客機｜盧卡申科稱「炸彈訊息來自瑞士」　瑞士政府否認

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-26 20:15

白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）5月26日在國會表示，有關瑞安航空（Ryanair）客機上有炸彈的訊息是來自瑞士。他又表示，自己不知道異見記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）當時在客機上。瑞士政府否認這位白羅斯總統的說法。

瑞士外交部同日回應稱，對有關炸彈威脅事件並不知情，所以瑞士政府部門在此事上根本沒有向白羅斯政府作出任何通知。

白羅斯5月23日以接獲機上炸彈威脅為由，迫降瑞安航空客機，並派出戰機護送客機前往明斯克，其後拘捕機上的普羅塔塞維奇，事件引起國際關注。

白羅斯總統盧卡申科5月26日在國會上發言。（AP）

盧卡申科26日現身國會，他否認戰機當時是在迫使客機著陸，並形容這純粹是謊言。他稱自己使客機轉向的行動，是應對炸彈威脅的必要反應，「我以合法的方式行動，依據國際法律保護民眾」。

歐盟5月24日宣布制裁白羅斯，禁止對方航班進入歐盟領空與使用歐盟的機場，以回應事件。盧卡申科26日稱，歐盟對事件的回應是對白羅斯「混合戰爭」一部份。

他說，在國內外「祈求白羅斯不幸的人」已改變他們攻擊白羅斯的方式，「這就是為什麼他們從組織暴動，改變成嘗試扼殺我們」。