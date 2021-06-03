新冠肺炎丨美媒：巴林長者民眾接種國藥疫苗後　可再獲輝瑞加強劑

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-03 00:57

中東國家巴林（Bahrain）的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，當地衛生部門6月2日表示，已經為接種過兩劑國藥疫苗的50歲以上或高危人士再提供輝瑞（Pfizer）疫苗加強劑。

《華爾街日報》2日報道，巴林副衛生部長艾馬尼亞（Waleed Khalifa al Manea）表示，目前佔當地使用疫苗數量60%的國藥疫苗提供非常高的保護力，現時全國超過90%需要入院治療的確診個案都是屬於沒有接種的人士，並形容這一波疫情是當地所面對的最嚴重情況。

不過艾馬尼亞指出，當地5月底開始為50歲以上、癡肥或患有長期病患的人士，在他們完成接種兩劑國藥疫苗後的6個月，提供輝瑞與BioNTech合作研發的疫苗作用加強劑。他亦稱，當局已經開始為尚未接種的民眾提供輝瑞疫苗，但他們亦可以選擇接種國藥疫苗。

報道指，巴林是全球其中一個高接種率的國家，47%人口已經完全接種疫苗，惟當地最近數周的平均死亡個案為每100萬人中有12人，比印度的情況更為嚴重，因此當局為了阻止疫情惡化，下令商場及餐廳暫停營業。艾馬尼亞認為，這一波疫情反彈以民眾慶祝伊斯蘭齋戒月結束有關，不少家庭聚會導致病毒急速擴散。

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