世衛通過下任總幹事選舉安排　譚德塞未宣布是否競選連任

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-03 11:42

世界衛生組織（World Heath Organization）執行委員會6月2日通過下一任總幹事選舉安排。根據往年的時間表，預計成員國9月底前將公布提名候選人名單。現任總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）目前未宣布是否競選連任。

世界衛生組織第149屆執行委員會以視像方式舉行會議，通過下任總幹事選舉程序。2022年5月世衛大會成員國投票選出新總幹事前，執行委員會將會透過一次或多輪無記名投票確定數位進入最終名單的候選人。

若屆時秘書長候選人超過一名，將於2020年11月中和2022年3月中舉行共兩次候選人論壇，讓每位候選人向成員國宣傳和說明願景。

世衛總幹事五年一任，可以連任一次。根據上任的選舉時程安排，世衛成員國選舉前一年9月底前公布候選人名單，隨後候選人與各會員國展開互動。

圖為2021年5月24日，世界衛生組織總幹事譚德塞於日內瓦出席世界衛生大會。（Reuters）

譚德塞上月被問到是否尋求連任時未有正面回答，只說目前專注於對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。但他於世衛大會的開幕致詞提到「有更多事情要做、有更多改變要推動」，被指似是準備競選連任前的發言。