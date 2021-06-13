接種新冠疫苗後出現心肌炎　個案數月間增加歐美調查｜新聞教室

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-13 09:07

美國疾病控制和預防中心（CDC）6月10日稱民眾接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗後出現心肌炎（Myocarditis）或心包膜炎（Pericarditis）的個案比平時多。CDC下週將召開緊急會議。究竟接種與心肌炎之間有沒有關係？在科學家對此有答案之前，我們先看看數個月間發生了什麼事。

接種後出現心肌炎的個案，並非在新冠疫苗一推出便出現，而是發生在他們陸續應用於接種之後。涉及這些事件的，都是以信使核糖核酸（mRNA）技術製成的疫苗。而其他觀察到的情況包括：

●個案中大部份是16歲或以上的青年；

●常見於男性這多於女性；

●通常發生在接種2劑後、而非1劑後；

●通常在接種後4天內患病。

香港的接種計劃有使用mRNA疫苗，有市民對此感到擔心。此外一些國家不少個案涉及30歲以下人士及青少年，也引起人們憂慮，不知道自己或子女應否接種。

心肌炎是什麼？

心肌炎意指心臟肌肉發炎，是常見的心臟疾病，大部份個案都是因感染病毒而患上此病。外國有人接種疫苗後出現心肌炎，但情況仍屬較罕見。它的微狀包括胸口痛、心律不正，有可能發燒，部分嚴重患者會心臟衰弱，甚至有死亡風險。

在接種後發生心肌炎的外國個案中，患者都是接種以信使核糖核酸技術製成的新冠疫苗。圖為2020年12月8日，英國卡迪夫疫苗接種中心內一支輝瑞疫苗。（Getty）

個案愈多 引起注意

錄得接種後出現心肌炎個案的國家，包括美國、以色列及歐洲等地。

以色列衞生官員4月發現逾60宗民眾接種疫苗後出現心肌炎的個案，並首次指出這問題。國內研究員2021年6月1日向以色列衞生部提交報告，指平均每3000至6000名介乎16至24歲的男性中，有1人接種疫苗後出現罕見的心肌炎，但大部份人情況輕微、病徵在數週內消失。他們接種的是輝瑞疫苗。

美國方面，CDC稱自4月起，民眾接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物新技術公司BioNTech合作研發的疫苗、或美國莫德納公司（Moderna）研發的疫苗後，出現心肌炎或心包膜炎的個案增加。

CDC於6月10日稱，他們收到226宗接種疫苗後出現心肌炎或心包膜炎的個案，病人的年齡為30歲以下。CDC的公共衛生專家6月18日召開會議討論。

美國一些接種後出現心肌炎個案，出現在政府批准將接種年齡下調之後，也讓不少家長憂心忡忡。圖為5月12日，現年14歲的少女在賓夕法尼亞州接種輝瑞疫苗。（AP）

歐美進行調查

CDC正進行評估，不過目前沒有得出「疫苗與心肌炎或心包膜炎個案」有因果關係的結論。

歐洲藥品管理局（EMA）的安全委員會（PRAC）指，以色列有民眾接種疫苗後出現心肌炎，他們因此自2021年4月開始進行審查。

EMA數據顯示，截至2021年5月，歐洲經濟區（EEA）內有122人接種復必泰疫苗（Comirnaty）後出現心肌炎。而接種莫德納疫苗，或英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學（University of Oxford）合力研發的疫苗（Vaxzevria）後，出現心肌炎的個案分別有16宗和38宗。

復必泰疫苗中國復星醫藥以及德國生物新技術公司（BioNTech）合作生產及銷售。香港的接種計劃有提供這種疫苗。

新冠疫苗：圖為2021年6月11日，美國麻省一名15歲少女接種新冠疫苗。（Reuters）

醫學界現普遍認為，相對於可能是罕見的副作用，患上新冠肺炎的風險較大，故仍建議人們接種，只是倘有疑問，建議人們應諮詢醫生意見。

迄今外界雖仍未知接種與心肌炎是否有直接關係之際，有一點我們需知道的是，新冠肺炎本身亦會導致心肌炎。

美國一名醫生就年輕人患心肌炎的風險，嘗試提供資料供人參考。史丹福大學（Stanford University）醫學院兒科教授馬爾多納多（Yvonne A. Maldonado）6月3日稱，年輕人接種新冠疫苗後出現心肌炎的個案，與以往沒有新冠疫苗時的心肌炎個案數量相比，看來沒有較多。