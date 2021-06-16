美國研究調查美加逾230種化妝品　逾半或含有持久性有毒化學物質

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-16 23:32

美國部分參議員正在國會推動「禁止化妝品含有PFAS」法案（No PFAS in Cosmetics Act，暫譯）之際，美國一間大學6月15日發表研究報告，檢測逾230種在美國與加拿大販售的化妝品，結果指逾一半以上含有毒工業化合物「全氟或多氟烷基物質」（Per/Poly fluoro alkyl substances, PFAS）。

這個研究6月15日在美國期刊環境科學與科技通訊（Environmental Science & Technology Letters，暫譯）刊登。

PFAS是所謂的「永久性化學物質」，常用於易潔鑊、地毯及其他無數的消費品，它被指可導致嚴重的健康問題，包括癌症與嬰兒出生體重不足等。

美國印第安納州聖母大學（University of Notre Dame）研究人員檢測逾230種常用化妝品，發現有56%的粉底霜及眼妝產品、48%唇妝產品與47%睫毛膏含有氟（Fluorine），這是PFAS的關鍵元素。研究人員發現，PFAS含量最高的產品包括防水睫毛膏與持久唇膏。

報告指出，科學家之後再檢測29種氟濃度較高的產品，發現它們含有4到13種特定的PFAS化學物質，另外，29種產品中只有一款的標籤列有PFAS成分。

《衛報》指，研究沒有公開使用有毒化學物質的品牌名稱。

食品和藥物管理局（Food and Drug Administration，簡稱FDA）發言人說，當局不會評論特定的研究。FDA在網站上指出，有關化妝品存有化學物質的研究很少，這些研究普遍發現，有關濃度處於一個很低的水平，不太可能對人類造成傷害。