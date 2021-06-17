「末日博士」魯賓尼：比特幣是一個「巨大騙局」

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-17 05:06

阿聯酋《海灣時報》（Khaleej Times）6月15日報道稱，隨着大型機構和企業參與者繼續加大對加密貨幣資產的配置，曾準確預測2008年金融危機、有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）警告稱，比特幣的基本價值不是零，而是負數。

魯賓尼近期出席在瑞士蘇黎世舉行的CoinGeek大會時重申，當前的加密貨幣市場「不僅是一個泡沫，而且是一個巨大的騙局」。

魯賓尼認為，「加密貨幣」根本不是貨幣，因為它們缺乏貨幣的特徵。

魯賓尼説：「我參加過很多加密貨幣會議，在這些會議上，如果你要註冊，你必須用美元或瑞郎支付，而不是比特幣。」

魯賓尼是紐約大學（New York University）斯特恩商學院（Stern School of business）的經濟學教授，他也堅持自己長期以來的觀點，認為比特幣被錯誤地描述為一種價值儲存手段。

他説道：「看看上個月發生了什麼，大約一個月前的4月份，比特幣達到了6.4萬美元的歷史高點。幾周後，它跌到了近3萬美元。比特幣甚至不是規避風險的對沖工具。人們説在全球股市表現不佳之際，比特幣是表現良好的非相關資產，這絕對不是真的。」

4月份，在機構需求激增的情況下，全球加密貨幣市場市值超過2萬億美元，僅比特幣在過去12個月價格飆升近四倍後貢獻了超過1萬億美元，而以太坊同期飆升1,000%。

截至周一，全球加密貨幣市值為1.71萬億美元。

魯賓尼表示：「我們知道，包括商品、服務、金融資產在內，沒有任何東西是以比特幣定價。這不僅僅是因為人們不願意這樣做，還是因為比特幣存在缺陷，因為某種東西作為一種記賬單位，它必須有一個穩定的價值。」

在揭露比特幣存在的明顯技術缺陷時，魯賓尼表示，比特幣既沒有被廣泛使用，也不是一種可擴展的支付方式。