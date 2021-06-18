美國將六月節設為聯邦假日　華爾街一時反應不過來

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-18 15:05

美國總統拜登（Joe Biden）周四（6月17日）簽署法案，將六月節（Juneteenth，每年6月19日）設為聯邦假日。華爾街各大銀行和金融交易所一時之間有點手足無措，正在討論如何慶祝這一節日。

2021年的6月19日是周六，大多數政府工作人員將在周五（6月18日）享受一天帶薪休假，但金融市場就不一樣了。在決定是否休市之前，美國各交易所（主要是紐交所和納斯達克）將聽取包括銀行、經紀交易商和監管機構在內的參與者的意見。

聯儲局在華盛頓的辦公室周五將關閉，但其金融服務將正常運轉。該行早些時候表示，將「決定如何調整我們的時間表，以反映未來幾年的新聯邦假日。」

美國證券交易委員會（SEC）也表示將在周五關閉其辦公室。

行業組織美國證券業與金融市場協會（Securities Industry & Financial Markets Association）表示，不會建議關閉固定收益市場，因為Fedwire結算系統將繼續開放。該協會發言人表示，關於是否將6月19日定為市場假日的任何決定「都將是我們年度日曆評估的一部分，在此期間我們將與利益相關者進行磋商。」

全球最大期貨交易所運營商芝商所集團（CME Group）的發言人表示，在這一問題上將追隨美國證券業與金融市場協會的腳步。

2020年美國黑人弗洛伊德（George Floyd）死亡事件引發了華爾街對美國和公司內部種族不平等的一系列反應。例如，花旗集團（Citibank）2020年告訴員工，他們在得到經理批准的情況下，可以選擇在每年的Heritage Day享受額外的帶薪假期，包括「黑奴解放日」這一天。

摩根大通（JPMorgan Chase）和瑞銀（UBS Group AG）周四告訴他們的美國員工，將增加一個浮動帶薪假日以紀念這一時刻。摩根士丹利（Morgan Stanley）一位發言人説，公司告訴員工周五中午可以離開工作崗位，敦促他們「考慮抽出時間做對你有意義的活動」。