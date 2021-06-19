滙豐同意出售旗下法國零售銀行業務　將損失23億美元

撰文： 潘暘 最後更新日期： 2021-06-19 23:28

據路透社6月18日報道，滙豐銀行已同意將旗下法國零售銀行業務出售給私募股權公司Cerberus持股的My Money集團，交易意味着滙豐銀行將損失約23億美元，但在該行把業務重心放在亞洲之際，此舉將結束其長期以來出售該業務的努力。

滙豐銀行在增長緩慢的歐洲和北美市場一直在與較大型的本土業者競爭，而宣佈的這項交易使得滙豐在大規模撤出該市場過程中又邁出了重要的一步。

同時，Cerberus繼續在歐洲收購銀行業者，這家總部設在美國的私募股權基金已經持有德意志銀行和德國商業銀行的股份。

在這筆交易中，My Money將收購滙豐銀行的244家分行、約3,900名員工，資產規模達240億歐元，在法國擁擠的零售銀行領域一舉創造出My Money所説的新的挑戰者銀行。

My Money首席執行官Eric Shehadeh在一份聲明中表示，「我們的目標是，在我們收購該行三年後使其恢復盈利能力。」

滙豐銀行表示，售價名義上將為1歐元，並補充稱在交易完成時，該業務的資產淨值將達20億美元，若該估值下降，滙豐銀行同意補足。

根據法國法律，雙方必須就該交易徵詢員工意見，如果滙豐和My Money決定推進該交易，則可能在今年第三或第四季度簽署，並在2023年完成。

Shehadeh表示，My Money是一個「負責任的僱主」，2024年或2025年前不會裁員。

滙豐將保留其他法國業務，包括其投資和商業銀行部門。

這項交易標誌着滙豐在出售美國零售銀行業務後，今年第二次退出西方主要市場。