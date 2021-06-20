國藥疫苗丨中國已向越南提供50萬劑

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-20 21:01

越南正加速新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種，衞生部6月20日稱，已收到中國捐贈的50萬劑「國藥疫苗」。

衞生部長阮青龍20日代表政府，與中國駐越南特命全權大使熊波及使館工作人員代表，前往機場參加疫苗交接儀式。

阮青龍感謝中國政府和人民為越南抗疫工作提供的疫苗幫助，希望未來越中兩國能夠在共同抗疫以及疫苗研發上，繼續展開合作。

國藥疫苗由中國國藥集團（Sinopharm）研發，商品名為「眾愛可維」。它在6月3日獲越南政府批准在緊急情況下使用。

越南新冠肺炎疫情：圖為6月1日越南胡志明市有人站在貨車上向路面噴灑消毒劑，鐵騎司機用手遮擋迎面而來的消毒劑。（Reuters）

越南衞生部在聲明中指出，國藥疫苗將會在於3組人士身上，他們分別是身在越南的中國公民、計劃到中國工作或留學的越南人，以及居住地點接近中越邊境的人。

越南的接種計劃自3月開始，主要採用阿斯利康疫苗。它是由英國藥廠（AstraZeneca）及英國牛津大學（University of Oxford）聯合研發，是腺病毒疫苗。

超南正在面對第四波疫情，正在當地傳播的，包括傳染力強的Delta變異病毒株。自4月下旬以來佔整體確診個案75%，涉及9849確診個案，以及31個死亡個案。