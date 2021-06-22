新冠肺炎｜美國公布疫苗全球分配計劃　或未能履行承諾月底前發貨

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-22 11:27

美國白宮6月21日公布了5,500萬劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的全球分配計劃。相關官員表示，由於後勤方面的挑戰，未能保證6月底前其他國家分享8,000萬劑疫苗，承諾或落空。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）6月21日出席記者會時表示，本月早些時候宣佈的最初2,500萬劑疫苗已經「開始發貨」。6月21日，美國官員提供剩餘5,500萬劑疫苗將運往何處以及運送的時間表。

但白宮表示，疫苗劑量的運輸「需要時間」，現在不能保證剩餘的5,500萬劑疫苗能夠月底前發貨。當被問及為何延誤時，普薩基表示，問題在於後勤保障，而不是劑量供應。

普薩基説「我們發現最大的挑戰實際不是供應，我們有很多劑量要與世界分享，但這是一個巨大的後勤挑戰，我們在開始實施時已經發現這個問題，」 她指出共享「安全和監管信息」以及確保達到存儲和温度要求的問題。

白宮表示，大約4,100萬劑疫苗將通過世衞組織的「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）共享。其中約1,400萬劑將運送到拉丁美洲和加勒比地區；約1,600萬劑將運送到亞洲國家；大約1,000萬劑將運往非洲。其餘約1,400萬劑將直接提供給阿富汗、伊拉克、約旦河西岸和加沙地帶等國家和地區。

白宮還表示，通過美國與日本、澳洲和印度的合作，並通過美國國際開發金融公司，今明兩年還將在非洲和印度生產超過10億劑新冠疫苗。

到目前為止，從美國運到其他國家的疫苗不到1,000萬劑，其中250萬劑週末送到了台灣，大約100萬劑本月早些時候送到了墨西哥、加拿大和韓國。