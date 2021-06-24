倫敦市長宣布地鐵2024年全面覆蓋4G信號

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-06-24 23:00

英國《衞報》6月22日報道，倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）近日宣布，倫敦地鐵隧道和車站將於2024年底前實現4G訊號全覆蓋。

牛津廣場、托特納姆法院路、銀行區、尤斯頓等熱門車站將於明年底完工，其餘車站將於接下來數月內分階段擴大覆蓋範圍。整項工程鋪設的光纜長度超過2,000公里。

倫敦地鐵網絡是世界最大的地鐵網絡之一。新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）爆發前，每天有500多萬乘客搭乘倫敦地鐵出行，但因為缺乏移動網絡訊號而廣受詬病。

2019年7月，倫敦交通局（TfL）公布為地鐵覆蓋4G的計劃。2020年3月，倫敦十多條地鐵線路中，「朱比利線」東半段——「威斯敏斯特站」至「景寧鎮站」的車站和隧道率先實現4G移動網絡覆蓋。

倫敦交通局透露，根據他們與跨國電信設施供應商BAI Communications達成的一項20年協議，這項工程除了為地鐵乘客提供移動網絡訊號外，還將通過安裝於地鐵隧道的光纜，把整座城市連接起來。這些光纜可以連接到建築物和諸如路燈、公交車站這樣的基礎設施，通過於這些地方安裝小型移動網絡發射機，可以進一步擴大網絡訊號號覆蓋範圍。

倫敦交通局稱，即將安裝的設備能夠支持4G乃至5G網絡，英國所有通信運營商都能夠使用，於世界範圍內也屬於先進行列。為避免對地鐵正常運行的干擾，所有工程施工都將在地鐵運營時間之外進行，施工方已經開始在一些車站和隧道內鋪設必要的電纜。