一分鐘看世界｜阿基諾三世逝世、英俄海上爭端、Delta變種vs疫苗

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-25 07:00

今天是6月25日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：

阿基諾三世逝世

菲律賓前總統阿基諾三世6月24日逝世，終年61歲。他出生於民主革命家庭，2010年至2016年間擔任總統，任內國家經濟穩定，但也曾出現不少爭議，除了廣為香港人關注的馬尼拉人質事件外，也包括涉及台灣漁民的「廣大興28號」事件、政府被指應對颱風「海燕」不力事件……（點擊了解更多）

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英俄海上爭議

俄羅斯表示俄軍對越境的英國驅逐艦開火示警，但英國否認這個說法，引起風波。俄羅斯之後公開影片，外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）又批評，英國國防部、BBC和英國駐俄羅斯大使館的表態互相矛盾，質問「誰在撒謊」……（點擊了解更多）

Delta變種肆虐

新冠肺炎疫情在全球多地仍然持續，在印度首先發現的Delta變種病毒株更成為多國的頭痛問題，英國與以色列疫情均升溫，以色列更擬恢復強制民眾在室內戴口罩。隨着變種病毒株在各地擴散，這威脅正準備重啟經濟及恢復生活的歐洲等地……（點擊了解更多）

↓想知道其他地方民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：

Britney Spears大控訴

美國樂壇天后Britney Spears繼在紀錄片作出控訴後，她6月23日要求法庭頒令，結束父親Jamie對自己的監護權。她稱自己不是別人的奴隸，並希望可以重奪自己的人生......（點擊了解更多）

Britney Spears6月23日就父親對自己長年的監護權向洛杉磯法院作供，大批支持者在法院外聲援。（Reuters）

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