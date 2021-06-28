習近平與普京視像會晤　宣布《中俄睦鄰友好合作條約》延期

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-28 19:15

6月28日，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通過視頻的方式，舉行了雙邊會晤。

新華社6月28日報道稱，中國國家主席習近平6月28日下午在北京同俄羅斯總統普京舉行視像會晤。兩國元首發表聯合聲明，正式宣佈《中俄睦鄰友好合作條約》延期。

習近平指出，在世界進入動盪變革期、人類發展遭遇多重危機背景下，中俄密切合作，為國際社會注入了正能量，樹立了新型國際關係的典範。

習近平指出，《中俄睦鄰友好合作條約》確立的世代友好理念符合兩國根本利益，契合和平與發展的時代主題，是構建新型國際關係和人類命運共同體的生動實踐。相信在《中俄睦鄰友好合作條約》精神指引下，無論前進道路上還需要爬多少坡、過多少坎，中俄兩國都將繼續凝心聚力、篤定前行。

普京同習近平私交甚篤，曾為習近平慶祝生日（點擊圖集瀏覽）：

《中俄睦鄰友好合作條約》是普京與時任中國國家主席江澤民在2001年7月簽署的，中俄2021年3月達成協議，商定條約效力再次延長5年。

值得一提的是，這次中俄元首會晤發生在美俄元首會晤之後。就在6月16日，美國總統拜登（Joe Biden）同普京在瑞士日內瓦舉行了面對面的會晤。拜登還在會晤結束後對記者説，中國正在擠壓俄羅斯。拜登似乎有意讓中俄疏遠對方。

拜登上台後首次與普京會晤，試圖拉攏俄羅斯，以便集中精力對付中國（點擊圖集瀏覽）：

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美國之音6月26日報道稱，拜登與普京會談的結果出人意料。會談前，國際輿論普遍持悲觀態度，甚至認為拜登與普京的會談將會不歡而散。但會談後，無論是拜登還是普京都對這次會談發表了積極的評價。

報道稱，北京對美俄關係的鬆動感到非常不安，擔心俄羅斯這個唯一可以在中美對抗中給中國提供重要支持的國家會滑向美國一邊。