標哥士比性侵案脫罪只因檢察「技術失誤」？　受害者震怒

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-01 12:36

美國賓夕法尼亞州最高法院6月30日推翻老牌笑匠標哥士比（Bill Cosby）性侵案判決，迄今入獄逾三年的標哥士比即時獲釋。83歲的標哥士比是#MeToo時代首位被定罪的名人，但他得以脫罪竟然不是因為成功證明自己清白，而是因為檢察的「失誤」，很多受害者都對這位「強姦犯」逃過法網感到震驚。

標哥士比被指於2004年向坦普爾大學的職員康斯坦德（Andrea Constand）落藥，並於住所強姦對方。2006年，標哥士比和康斯坦德於民事訴訟達成和解，標哥士比同意向對方支付340萬美元。直到2015年，地區檢察官取得新證據，決定刑事起訴標哥士比。2018年，標哥士比被裁定罪成，判入獄三至十年。

圖為2018年4月26日，標哥士比離開賓夕法尼亞州的法院。（AP）

如今標哥士比恢復自由，原來只是單純因為檢察的「失誤」。2005年，蒙哥馬利縣時任地區檢察官卡斯托（Bruce Castor）向標哥士比承諾不會對他作出刑事起訴，換取對方於民事訴訟出庭作證，好讓康斯坦德可以贏得損害賠償。卡斯托曾說過，當時沒有足夠證據起訴標哥士比。

聯邦法官後來根據美聯社的要求公開民事訴訟的文件，披露標哥士比的供詞，內容提到他和康斯坦德等女性的性經歷。2015年，繼任的地區檢察官斯蒂爾（Kevin Steele）決定趕於12年追溯期屆滿前刑事起訴標哥士比。

問題就來了：當初卡斯托的「不起訴」承諾還是否有效？卡斯托沒有將協議白紙黑字寫清楚，結果就如「口同鼻拗」。法院認為，標哥士比是得到不起訴承諾後，才同意不引用第五修正案避免自證其罪的權利出庭作供，所以斯蒂爾有義務履行不起訴協議，定罪裁決也因此不成立。

圖為2018年4月26日，康斯坦德（左）於標哥士比被定罪後於賓夕法尼亞州出席記者會。（AP）

裁決公布之後，很多受害者都感到震驚，有人甚至一再強調他是「強姦犯」。康斯坦德和律師發表聲明稱，對判決感到失望，並且擔心將打擊性侵受害者，使到他們不敢報案或參與檢控程序，甚至被迫於刑事和民事行動二選一。代表三位受害者指控標哥士比的律師布盧姆（Lisa Bloom）也稱，對他恢復自由身感到反感。指控美國前總統特朗普性侵的卡羅爾（E. Jean Carroll）認為，這就是受害者不敢現身說法的原因。

The 3 Bill Cosby accusers I represent and I are disgusted that he is a free man today.



He is not released because he is innocent.



He is released because a prosecutor promised him years ago that he would not be brought to justice, without even making a deal for him to do time. — Lisa Bloom (@LisaBloom) June 30, 2021

THIS is why women do not come forward.https://t.co/6WXe4UmWXt — E. Jean Carroll (@ejeancarroll) June 30, 2021

一直有留意案件的法律教授奧利弗（Wesley Oliver）稱，從未聽過有法院就檢察官非正式的不起訴承諾爭辯，認為此案創下了先例。如此一來，檢察官以後於記者會等場合提起就要格外小心，「他們應該至少補充五個字：就此時而言。」根據裁決，標哥士比將不會就康斯坦德的指控再被審判，意味他很有可能從此消遙法外。