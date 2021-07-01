中共建黨100周年｜俄羅斯駐華大使用中文錄製祝賀短片

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-01 22:02

中國共產黨成立100周年慶祝活動7月1日在北京舉行，俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）用中文錄製影片祝賀。

俄羅斯駐中國大使館7月1日表示，傑尼索夫用中文錄製影片，慶祝中國共產黨成立100周年，對中國人民表達誠摯祝福。

2021年7月1日，中國共產黨成立100周年慶祝活動在北京舉行，胡錦濤（前排右二）被工作人員攙扶畫面。（Reuters）

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傑尼索夫稱「中國共產黨取得了輝煌燦爛的成就。一百年來，中國共產黨實事求是，不斷改革進取，團結帶領中國人民實現生活幸福、國家富強，為實現中華民族偉大復興指明方向。沒有共產黨，就沒有新中國。」

🇷🇺🇨🇳 Russian Ambassador to China Andrey Denisov extended congratulations to the #CPC on its centenary and sent best wishes to Chinese people in a video in Chinese.@mfa_russia pic.twitter.com/FnwdiKqQb9 — Посольство в Китае / Russian Embassy in China (@Rusembchina) July 1, 2021

朝鮮《勞動新聞》7月1日報道，朝鮮領導人金正恩7月1日致電中國國家主席習近平祝賀中國共產黨成立100周年，稱朝鮮勞動黨和朝鮮人民對中國在建設社會主義的鬥爭中取得一切成果就像自己的事情一樣感到高興。

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外媒均關注這次中國共產黨的慶祝活動，《德國之聲》報道，中國國家主席習近平7月1日以中山裝現身北京天安門廣場發表演説，中國總理李克強與中國前領導人胡錦濤都出席活動，但中國前領導人江澤民卻缺席，引發外界關注。