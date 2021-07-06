歐洲外交官世界和平論壇發聲：針對議員就是針對整個國家

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-06 17:08

在7月4日北京舉行的第九屆「世界和平論壇」上，歐洲駐華外交官與中國學者因中歐投資協定問題針鋒相對，更顯示雙方的觀念差距甚大。

據彭博社7月4日報道，在北京舉行的第九屆「世界和平論壇」邀請到歐盟駐華大使郁白（Nicolas Chapuis）、英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）、意大利駐華大使方瀾意（Luca Ferrari）三名歐洲外交官。

郁白表示，卡關的中歐投資協定要有進展，賴於北京扭轉對歐洲議員的制裁。歐洲的談判人員認為中歐投資協定是個好協定，但原有的政治空間在中國祭出反制裁措施後被「擠壓了」，要靠中國來解決現況。「中國的反制措施缺乏相稱性，所以協定批准受阻。中國決定針對議會成員。而在一個民主國家，你針對議會成員，你就是針對整個國家」。

郁白提出，「如果中國希望達成協定，中國需要修改這一政策。中國可以採取措施，落實中國在協定中做出的部分或全部承諾，不需要等待歐洲來做。」

2021年7月3日，中國外長王毅講話提到，動輒聲稱維護「基於規則的國際秩序」，並以此向別國施壓，是強權政治的翻版，中國要旗幟鮮明反對。（中國外交部）

小組討論中，歐中雙方分歧明顯，歐洲外交官對中國「戰狼外交」和新疆人權侵犯表示不安，而中國學者則批評歐洲突然把中國當做對手的舉動造成協定破局。

郁白認為，北京對外界批評的防衛態度，以及聲稱中國製度「優於」西方制度的說法，促使歐洲人產生疑問，認為中國可能在挑戰其與自由民主國家關係的政治基礎。「這給我們帶來的擔憂是，（北京）這些態度不僅是斷然的，而且變得過於咄咄逼人，令我們非常失望」。

中國學者周宏認為，歐盟放大關注與中國的分歧，導致花了7年時間談判達成的中歐投資協定被擱置。

中國社會科學院歐洲研究所前副所長江時學犀利問道：「請問諸位大使，在你們的一生當中，是否會認為歐洲會有獨立的外交政策，而不是跟着美國？」