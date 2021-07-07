沙特阿拉伯王子被指在巴黎奴役7名家傭　法國檢察官調查

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-07-07 00:02

法國巴黎市郊南泰爾市（Nanterre）檢察官辦公室7月5日表示，一位沙特阿拉伯王子被指控在巴黎市郊的豪宅奴役7名女傭。檢察官展開有關人口販賣的調查。

檢察官辦公室稱，這些女傭於2019年10月指控王子把她們當作「現代奴隸」，並指有關虐待事件於2008年、2013年、2015年，地點在巴黎西邊的塞納河畔訥伊市（Neuilly-sur-Seine）的一個公寓中。

法國：圖為2020年10月17日，法國巴黎鐵塔附近的酒吧。（Getty）

她們大部份人來自菲律賓。法媒7月5日引述一名接近此案的匿名消息人士指，女傭在沙特阿拉伯獲聘，在當地和法國為王子一家工作。消息人士指，據說她們在前往法國的途中逃跑。

《巴黎人報》（Le Parisien）7月5日報道，在這些女傭中，有人被要求在地上睡覺，而且在照顧王子的4名孩子時，幾乎沒有時間吃飯。非政府組織SOS Esclaves的總裁富熱魯（Anick Fougeroux）稱：「我們第一次與她們見面時，最令我們震驚的是她們覺得肚餓。她們哭着喊餓。」

法媒7月5日引述消息人士指，檢察官數週前已聽取女傭的證詞，但王子尚未接受訊問，因為他目前不在法國。