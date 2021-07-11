維珍銀河布蘭森升空丨一邊賺錢一邊冒險　愈玩愈瘋愈成功

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-12 00:57

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）在香港時間7月11日搭乘名下維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船升空，成為首位太空旅客。這位年屆70的英國富商未成年就輟學創業，惟相比起他營商有道，他言行出位、挑戰世界紀錄以及享受人生的模樣，更惹引注目。

圖為2010年6月15日維珍集團創辦人布蘭森在美國拉斯維加斯，抱着脫衣舞娘Dita Von Teese站在飛機機翼上。（Getty）

1950年：布蘭森7月18日在英國出生，母親是英國南美航空公司（British South American Airways）空中服務員，父親是曾任英國軍官；

1960年代：他15歲在英國斯托中學（Stowe School）讀書時輟學創業，創辦學生雜誌。布蘭森將其行動力與冒險精神歸功於母親伊芙（Eve Branson）。他說母親教曉他永不放棄，以及不要因後悔而頻頻回顧過去，應立刻向前邁進。可惜的是，伊芙2021年1月死於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），無法見證兒子升空一刻；

布蘭森16歲便輟學 ，「膽粗粗」用母親資助的4英鎊創辦《學生》雜誌。（維珍Facebook圖片）

1970年：創立維珍公司（Virgin company），經營郵購業務。維珍集團（Virgin Group）目前在5大洲營運逾40間公司，集團業務涵蓋5個範疇；

1973年：開設維珍唱片（Virgin Records），其後與數位知名歌手及團隊簽約，包括Sex Pistols、Rolling Stones、Janet Jackson、the Smashing Pumpkins及Spice Girls

1978年：以18萬美元買下位於加勒比海（Caribbean）的島嶼Necker Island，而達成交易的條件是要在4年內於島上興建度假村；

1984年：創辦維珍航空（Virgin Atlantic）；

延伸閱讀：兩大富豪太空之旅比併：飛行方式大不同 貝索斯將飛得更高

1985年：開始嘗試挑戰世界紀錄，他試圖以最快速度乘船穿越大西洋，不過船隻在離英國海岸約225公里翻側；

1992年：以10億美元將維珍唱片售予Thorn EMI；

延伸閱讀：4英鎊到商業帝國 維珍布蘭森的「嬉皮士」創業哲學

圖為2004年12月9日維珍集團創辦人布蘭森在澳洲悉尼邦迪灘宣傳維珍航空的新航線，他在活動上餵模特兒食蝦。（Getty）

1998年：出版首本自傳Losing My Virginity。他為推廣新書拍裸照，並讓英國小報《太陽報》（Sun）將它刊登在頭版；

1999年：創立維京移動通訊公司（Virgin Mobile），在英國提供電訊服務，生意隨後擴展至澳洲、美國和加拿大；

▼觀看布蘭森及貝索斯的「太空座駕」大不同▼

2000年：因事業對社會作出貢獻，獲頒爵士勳銜；

2004年：創立首間商業太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）

圖為2013年4月8日維珍集團創辦人布蘭森到達英國愛丁堡機場時，拉起他的蘇格蘭裙露出內褲，上面印有「激烈的競爭」字樣。（Getty）

2013年：維珍銀河的太空船VSS Enterprise進行首次動力飛行；

2014年：維珍銀河的載客太空船在一次試飛中墜毀，機師1死1傷。這對維珍銀河的計劃來說，無疑是一大打擊；

2021年：維珍銀河獲得美國航空安全監管機構批准，可載人上太空，公司宣布布蘭森會參與公司7月11日的試飛，前往太空邊緣。