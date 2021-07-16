默克爾訪美會晤拜登討論中俄問題　重申將捍衛民主原則

德國總理默克爾（Angela Merkel）訪問美國，7月15日與美國總統拜登（Joe Biden）會談。他們對北溪天然氣管道二線（Nord Stream 2）項目雖然有分歧，但仍然誓言將共同努力，抵禦俄羅斯的侵略，抵制中國的反民主行動。



拜登重申反對就北溪天然氣管道二線制裁德國是因為工程接近完成，但他和默克爾一致認為，俄羅斯不應該把能源用作武器。他稱，「我們站在一起，並將繼續站在一起，保衛我們北約的東翼盟友免受俄羅斯的侵略。」

拜登和默克爾表示，當看到中國或其他任何國家破壞自由開放的社會時，兩國將捍衛民主原則和普世權利。

作為拜登任內首位訪問白宮的歐洲領導人，默克爾說：「我珍視這段友誼。」默克爾強調了美國二戰後建設一個自由民主的德國方面所發揮的作用。

默克爾稱，德國對華關係問題應與美國密切協調。她表示：「我（與美國總統拜登）談到了中國，有很多相互理解，即首先，中國在許多領域都是競爭對手，與中國的貿易應……以平等的標準（對所有參與者）進行。」她補充說：「我們應在與中國關係領域密切協調。」

默克爾表示，「在數字化時代，安全問題有着完全不同的意義」，對此，「我們希望討論包括聯合制定網路規範在內的問題」。