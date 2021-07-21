西歐水災．新聞背後｜德國死傷慘重　因為很多人沒收到警報？

暴雨侵襲歐州地區，德國萊茵蘭-巴拉丁州阿爾韋勒縣（Ahrweiler）受災最嚴重。洪水暴發沖向民居，導致大量傷亡。洪水已造成最少170多人死亡，隨着洪水逐漸退去，當地政府開始處理善後，愈來愈多人提出質疑為何當局未能在災害爆發前發出警告，讓居民提前疏散。



圖為7月20日，德國總理默克爾前往災區萊普洲巴特明斯特艾費爾視察。（Reuters）

英國《泰晤士報》報道，指天文學家早已向德國發出預警，指萊茵蘭（Rheinland）將會受到災難級的洪水侵襲。英國雷丁大學（University of Reading）水文學教授克洛克（Hannah Cloke）接受德國電視二台訪問時表示，歐洲洪水警報系統已發出警告，顯然這警告鍊在某處斷了，信息沒有傳達到人民手中。

在洪水過去，倖存的居民接受媒體訪問時，不少都表示他們沒有收到當局的警報，很多人都是獲親朋或鄰居的通知才前往避難。國內有政黨批評事件是一件重大的「系統性失敗」，政府負有直接責任。

德國並非沒有處理危急情況的部門。德國在2004年成立聯邦公民保護與災害救助局，專門負責自然災害、事故災難及傳染病等重大事件。公民保護局災難辦公室主任舒斯特（Armin Schuster）表示，他們已透過應用程式，發出150條的警告，但因各種原因不一定能傳達警報。舒斯特承認需要多種不同的警報系統配合，例如安裝舊式的警報裝置。

德國《圖片報》（Bild），指警報沒有傳達到人民的手中，其中一個原因是德國沒有全國的手機短訊（SMS）警報系統。

與其他歐洲國家及美國不同，在德國因國民私隱保護的規定，手機短訊警報只能傳送給同意收取警報的用戶手機上。過去政府雖有就放寬限制進行討論但一直未有結果，而在疫情下向全國發送防疫措施僅是特例。

圖為7月15日，德國萊普洲基爾堡，有來不及逃生的民眾在家中把洪水湧至的景象拍攝並上傳網上。（Reuters）

德國之音的報道亦提到，地方防災救災工作主要是由各州和地方政府處理，聯邦政府僅在地方政府無法應對的重大災難時才會介入。綠黨總理候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）接受德國電視一台訪問時，認同在極端天氣事件上應給予聯邦政府更大權限，讓聯邦政府在處理同類事件更能發揮協調作用。