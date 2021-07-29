美國疫情丨數間大型企業要求員工打疫苗才可重返辦公室

美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，數間大型企業要求員工接種疫苗後，才可進入辦公室，包括Google、Facebook和摩根士丹利（Morgan Stanley）。影視串流平台Netflix亦在7月28日表示，將要求所有在美國參與製作、工作時與演員有密切接觸的人士接種疫苗。



Delta變種病毒株在全球蔓延，再加上美國疾病控制和預防中心（CDC）更新抗疫指引，建議完全接種人士及兒童在室內戴口罩，令Google及Facebook高層重新考慮強制員工接種疫苗。

美國新冠肺炎疫情：圖為7月26日美國邁阿密一名男子在進行新冠肺炎快速測試，他需要得到呈陰性的測試結果，才能探望住在護理院的妻子。（AP）

Facebook指出，員工在進入任何公司於美國的工作場所工作前，將需要接種疫苗，政策如何實施會取決於當地規定。

在Facebook公布有關措施前不久，Google以Delta病毒株流行為由，推遲員工重返辦公室計劃一個月，而返回職場的員工亦需要接種疫苗。

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Google行政總裁彼猜（Sundar Pichai）28日告知員工，公司會在未來數月將有關要求擴展至其他國家實行。

大型科企蘋果公司（Apple Inc.）上周決定延遲重開辦公室的計劃，最少一個月。公司28日表示，會要求在辦公室員工及門市工作人員戴上口罩，不論員工是否已接種疫苗。

Twitter亦在28日稱，會關閉在紐約和三藩市的辦公室，並暫停未來辦公室重開的計劃，有關安排即時生效。