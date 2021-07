逾百諾貝爾獎得主聯署　指控中國阻撓達賴喇嘛和李遠哲在峰會演講

逾百位諾貝爾獎得主7月28日發表聯署聲明,指控中國試圖阻撓西藏流亡精神領袖達賴喇嘛及台灣化學家李遠哲出席「諾貝爾獎峰會」(Nobel Prize Summit)。

中國官媒《環球時報》則引述分析人士指,美方在會議上邀請分裂主義者,是毒害國際科學。



諾貝爾獎峰會由諾貝爾獎基金會(Nobel Foundation)及美國國家科學院(National Academy of Sciences,NAS)舉辦,在2021年4月26日至28日舉行,1989年和平獎得主達賴喇嘛及1986年化學獎得主李遠哲受邀出席發言。

圖為2017年9月11日西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在北愛爾蘭出席記者會時發言。(Getty)

聲明指控,中國駐華盛頓大使館在3月末及4月初,先後致電NAS高級職員,堅持應該取消對二人的邀請,不讓他們在峰會上發言,大使館4月25日再向NAS發送電郵,提出有關要求,這些要求均遭拒絕。

聲明又指,峰會4月26日舉行首輪視像會議時,影像傳送中斷,推測是受到網絡襲擊,4月27日有另一次網絡襲擊中斷整個平台運作。

聲明稱,不論網絡襲擊是否與中國大使館的要求有關,對於中國政府試圖阻止兩位諾貝爾獎得主在境外會議上發言,試圖審查及脅迫這個科學界,他們感到憤怒。

美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science)的《科學》(Science)期刊網站指,中國駐華盛頓大使館暫未回應有關查詢。

環時:毒害國際科學

《環球時報》7月28日刊出文章引述分析人士指,阻止兩名臭名昭著者在科學會議上發言,是合理要求,又指美國政治正嚴重毒害國際科學。