日本核廢水｜福島第一核電廠擬利用稀釋廢水養魚　冀證明水質安全

日本政府4月決定將積存於福島第一核電站含「氚」的核廢水排入大海，引起國際社會關注和憂慮。營運該核電站的東京電力7月30日宣布，會在明年夏天進行實驗，利用稀釋的核廢水飼養魚類，證明排放的水質安全。



福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水。

當局建造的儲存容器會在2022年達到上限，日本政府決定在2年後將廢水中超重氫含量，稀釋到安全標準值的四十分之一，即每公升不足1500貝克勒爾（Becquerel，放射性量的單位）之後，再將放射性污水流放到太平洋，並確保排放量對人體不會產生影響。

日本核廢水：圖為4月13日，日本福島縣民眾抗議政府的決定，反對將福島第一核電站的核廢水排出海。（Reuters）

東電為了令外界理解排放的水質安全，減少聲譽的損失，決定在明年夏天開始進行飼養實驗，利用在核電站附近收集的海水，按照同一稀釋比例飼養比目魚等魚、貝及海藻類生物，比較牠們的生長情況及放射性物質濃度，並公開有關結果。

該公司明年中會與專家分析數據，而且會在開始排放廢水時繼續實驗，希望為促進水質安全帶來作用。