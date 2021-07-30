東京奧運・日本疫情丨東京增3300宗確診　延長緊急狀態至8月31日

日本政府7月30日宣布，東京都新增3300宗新冠肺炎（COVID-19）確診個案，為連續3天單日確診超過3000宗。東京都、沖繩縣將延長緊急狀態至8月31日，另外東京周邊3縣（千葉、神奈川、埼玉）及大阪府將在8月2日至8月31日進入緊急狀態。

東京奧組委公布，再增加27宗與奧運有關的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，這是自7月1日開始統計以來最高單日紀錄。



奧運相關確診個案新增的27宗內，包括3名運動員，其中一人是美國撐竿跳選手肯德里克斯（Sam Kendricks）。截至目前，與奧運相關的確診個案累計升至220宗。

日本新冠肺炎疫情：圖為7月29日日本東京一間酒吧的侍應穿起啦啦隊服，為客人表演。（Reuters）

經濟再生擔當大臣西村康稔30日較早前已跟專家組開會，並建議將東京都及沖繩縣的緊急狀態延長至8月31日，及向千葉縣、埼玉縣、神奈川縣及大阪府發布緊急狀態。

日本全國確診個案7月29日增加10,699宗，是自日本爆發疫情以來，單日個案首次超越一萬宗。