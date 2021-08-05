東京奧運｜白羅斯求庇跑手抵達波蘭

在參加東京奧運期間離隊去國的白羅斯（Belarus）斯短跑女運動員齊馬諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）8月4日晚飛抵波蘭首都華沙（Warsaw）。
波蘭副外長普日達奇（Marcin Przydacz）稱，她入境後會留在一個安全的地方，又稱她目前需要休息。
白羅斯反對派人士拉圖什科（Pavel Latushko）發布一張兩人並肩而立的合照。照片拍攝地點是她抵埗的機場大樓。
他在Twitter推文中稱，對她安全抵埗感到高興，並稱他希望她能回到「新的白羅斯」，繼續她的運動事業。
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她本於8月2日出戰東京奧運女子200米跑，卻在8月1日被迫回國。她在白羅斯代表團成員「陪同」下抵達羽田機場後沒登機，轉而向日本警方求助。她同日進入波蘭駐東京大使館求庇，獲批人道簽證。她的丈夫茲達涅維奇（ Arseniy Zdanevich）也會到波蘭與她會合。波蘭方面證實，他也是獲批人道簽證。