美國白宮促OPEC增產　油價如坐「過山車」

美國白宮8月11日呼籲石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增產，也希望美國監管部門採取更多行動，確保供應穩定，平抑近來不斷走高的美國汽油價格，避免對全球經濟復蘇構成傷害。



白宮將呼籲OPEC+提高石油產量，以應對不斷攀升的汽油價格。拜登政府的官員本周（8月9日當周）與沙特、阿聯酋和其他國家的代表交談。美國國家安全顧問沙利文表示，「我們正與OPEC+相關成員國就競爭性市場在定價中的重要性進行接觸。競爭激烈的能源市場將確保可靠和穩定的能源供應，OPEC+必須採取更多措施支持復蘇。」

OPEC+日產量從8月起每月遞增40萬桶，直到2021年底，減產協議期限也延到2022年底。

受消息影響，WTI原油和布蘭特原油出現跳水，下跌幅度一度超過2%，隨後跌幅收窄。

8月12日凌晨，白宮再次發聲，表示政府與OPEC和產油國夥伴正在進行溝通，但着眼於長期合作，並非要求這些國家立刻採取行動。白宮進一步表示沒有指示國內產油商提高產能。

很快，國際油價日內轉漲。截至8月12日晨收盤，WTI 9月原油期貨收漲1.40%，報69.25美元/桶；布倫特10月原油期貨收漲1.14%，報71.44美元/桶，均創8月3日以來新高。