中國駐英使館批評英媒報道：蓄意詆毀中國

中國駐英國大使館8月14日又公布一封給英國《每日電訊報》公開信《事實就是事實》，再批其涉華錯誤文章，全文摘編如下：



8月5日，《每日電訊報》發表了記者Sophia Yan題為《為什麼中國用盡監控國家所有能量卻不能控制德Delta變種病毒？》的文章。從題目就可看出，作者假借報道德爾塔變異病毒輸入中國情況，公然指責中國是「監控國家」，並斷言中國的政治制度不可能控制住新病毒的蔓延。

細讀全文，更能感受到作者對中國進行的系統性無端臆斷和惡意污衊。且不說拿抗疫這樣的嚴肅的醫學和人道主義話題進行政治炒作有違記者職業道德，作者對中國現實的無知以及對中國人民的偏見和仇視之深，着實令人驚訝！

去年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，中國政府始終堅持人民至上、生命至上，採取嚴格高效舉措迅速控制住了疫情蔓延勢頭。大家記得，我們於去年1月3日向國際社會分享了新冠病毒基因序列，之後用1個多月時間初步遏制武漢疫情蔓延，用2個月左右時間把本土每日新增病個降至個位數以內，用3個月左右時間取得武漢和湖北保衛戰決定性成果。

針對最新輸入的德爾塔變異病毒威脅，中國政府同樣迅速組織力量進行防控。中國採取的疫情監測措施是嚴格的，但這樣做是為了更好掌握疫情活動情況，絕非像這位記者所污衊的那樣是出於控制民眾自由的政治需要。

在美國、英國都有類似疫情監測措施，為什麼說到中國，Sophia Yan的職業道德就淪喪到歪曲事實的地步？令這位記者失望的是，中國廣大民眾衷心擁護中國政府的防控舉措，而且針對新變異病毒的防控已取得積極進展。我們有充分的信心較快控制住它的擴散。

中國的抗疫成就是顯而易見的，以下三組數據即可說明。第一，截至今年8月6日，全球累計確診病個2.0141億個，排在前六位的國家依次為美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、英國，其中美國3,630萬個，英國601萬個；而中國有93,605個。

第二，同樣截至今年8月6日，全球累計死亡427萬個，排名前七位的國家依次為美國、巴西、印度、墨西哥、秘魯、俄羅斯、英國，其中美國63.1萬個，英國13萬個；而中國有4.636個。

第三，8月6日全球單日新增確診病例720,156個，排名第一的美國145,026個，英國31,808個；而中國有107個。無論哪個國家的人民受到疫情傷害，我們都感到悲痛，對受害者及其家人深表同情，但我們不能容忍Sophia Yan之流無視基本事實、蓄意詆譭中國，其所作所為踩踏了良知的底線，是對14多億中國人民的公然侮辱！

事實上，中國今天的人權狀況是近代以來最好的。中國共產黨自成立第一天起，就把為人民謀幸福、為民族謀復興作為初心使命。新中國成立以來，中國GDP增長了174倍；中國人均壽命由35歲增至77歲。過去40多年，按照現行貧困標準，中國7.7億農村貧困人口擺脱貧困。

面對這些「確鑿證據」，西方部分政客和記者仍在喋喋不休地指責中國侵犯人權，把中國在新疆的反恐、去極端化、促進民族團結工作誣衊為「種族滅絕」「強迫勞動」；把中國在西藏反分裂、維護穩定舉措抹黑為「限制宗教自由」。這是徹頭徹尾的虛假訊息！

我們強烈呼籲《每日電訊報》拿出勇氣，踐行新聞媒體公正客觀平衡的職業操守，履行社會責任，不負它160多年前創刊時許下的承諾「永遠保持新聞的高質量」。