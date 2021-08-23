新冠肺炎｜美國6州染疫死亡個案更早出現　病毒或2019年抵美

美媒2021年8月22日報道，美國6個州共有6人在2020年1月死亡，政府其後修改他們的死亡證明、將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）列為死因。報道引述專家指，這顯示新冠病毒可能最早已在2019年11月或12月於美國出現。
《聖何塞信使新聞》（The Mercury News）2021年8月22日報道，染疫亡的病人通常在感染新冠病毒的約3週後死亡。傳染病專家、加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）榮譽退休教授斯沃茨柏格（John Swartzberg）因此認為新冠病毒或在2019年底抵達美國。
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報道指，原本的資料顯示，美國首宗死亡個案2020年2月在加州（California）出現。但加州、亞拉巴馬州（Alabama）、佐治亞州（Georgia）、堪薩斯州（Kansas）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、威斯康星州（Wisconsin）修改死亡證明後，資料指這些地方2020年1月已有人染疫亡。