新冠肺炎｜美國6州染疫死亡個案更早出現　病毒或2019年抵美

美媒2021年8月22日報道，美國6個州共有6人在2020年1月死亡，政府其後修改他們的死亡證明、將新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）列為死因。報道引述專家指，這顯示新冠病毒可能最早已在2019年11月或12月於美國出現。



美國新冠肺炎疫情：圖為2021年8月11日，美國路易斯安那州新奧爾良市郊一間醫院的醫護人員照顧新冠肺炎病人。（AP）

《聖何塞信使新聞》（The Mercury News）2021年8月22日報道，染疫亡的病人通常在感染新冠病毒的約3週後死亡。傳染病專家、加州大學伯克利分校（University of California, Berkeley）榮譽退休教授斯沃茨柏格（John Swartzberg）因此認為新冠病毒或在2019年底抵達美國。

報道指，原本的資料顯示，美國首宗死亡個案2020年2月在加州（California）出現。但加州、亞拉巴馬州（Alabama）、佐治亞州（Georgia）、堪薩斯州（Kansas）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、威斯康星州（Wisconsin）修改死亡證明後，資料指這些地方2020年1月已有人染疫亡。