歐盟：歐洲需要獨立於美國的軍事力量

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）8月22日表示，塔利班控制喀布爾，國際撤離工作混亂不堪，阿富汗喚醒了歐洲的危機意識，歐洲需要發展獨立於美國的軍事能力。



8月16日，美國士兵在阿富汗喀布爾國際機場站崗。（AP）

法媒評論稱，西方支持的阿富汗政府以令人震驚速度的崩潰，喀布爾機場混亂的場景，以及對新一代阿富汗難民可能試圖前往歐洲的擔憂，使人們重新開始探討歐洲獨立自主發展的行動方向。

如今在阿富汗，未來可能在伊拉克或西非地區，都會有類似的軍事任務。歐洲決策者擔心，在沒有美國支持的情況下，誰來保護歐洲公民和利益。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）在Twitter上說：「我們必須分析歐盟如何進一步部署軍力，積極影響國際關係，捍衛歐洲的利益。歐盟戰略自主權仍然是我們議程的首要任務。」

法媒8月22日報道，歐盟駐喀布爾的外交使團有400名阿富汗工作人員和家屬，他們將有資格移民到歐洲。但迄今為止，只有150人乘飛機離開阿富汗。

歐盟向喀布爾派出的許多撤離飛機，都是半空的。博雷利舉例稱，8月21日抵達西班牙的撤離航班上，三分之一乘客都是美國人。他解釋稱，「進入喀布爾機場時，美國的檢查和安全措施非常強大」，「這阻擋了許多阿富汗人通過」，布魯塞爾已經要求華盛頓「表現出更多的靈活性」。

博雷利感慨，「沒有人詢問歐洲人的意見」。經此一事，歐洲「一些國家將不得不開始思考美國盟友的問題，而且美國總統也說了，美國人不想打其他人的戰爭，」博雷利稱，「歐洲人沒有選擇，我們必須自行組織，來面對這個世界，而不是幻想。」

博雷利稱：「將提議為歐盟組建一支5萬人的強大遠征軍，防止再次發生類似阿富汗的情況。」「阿富汗喚醒了歐洲的危機意識，現在需要賦予歐盟一支能夠在必要時進行戰鬥的軍事力量。」