日本國防預算創新高　加強應對東亞地區局勢

日本防衛省8月31日公布，2022年度預算申請總額定為5.4797萬億日元，規模創歷史新高。



共同社報道，與2021年度原始預算相比，日本2022年國防預算增加2.6%。報道提到，日本希望加強南西諸島的防衛力，着眼於應對迅速擴軍的中國及日益緊張的台海局勢。其中沖繩縣石垣島將新設570人規模的陸上自衛隊地對空、地對艦導彈部隊等。

另外被稱為新防衛領域的太空相關經費為840億日元。當局將新設第2宇宙作戰隊，監視通過電磁波對人造衛星實施的干擾。而整個與太空相關部隊規模將擴充至約120人。

而在2022年度國防預算中，研究開發費達到創紀錄的3257億日元，其中會着重發展人工智能、無人武器等顛覆戰爭形態的「規則改變者」技術。

此外，美軍整編相關經費將作為不明示金額的「事項要求」。據彭博社（Bloomberg）分析，該項額外支出每年約2000億日元。如果包括該項在內，預計日本2022年國防開支可能會超過國內生產總值（GDP）的1%。防衛大臣岸信夫曾在6月表示，政府將支出所需資金，而不必維持1%的上限。

對於日本新一年的國防預算金額再創新高，中國外交部認為，日本已連續9年增加國防預算，無非是為其軍力擴張尋找藉口。因此北京方面奉勸日本堅持走和平發展道路，在軍事安全領域謹言慎行，多做有利於維護地區和平穩定的事。