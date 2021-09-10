韓國幼兒園恐怖虐兒案宣判　爆迫灌水吃剩食、除褲互看互毆暴行

韓國蔚山南區某公立幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐待案，強迫學童喝水、吃別人的剩飯外，還要求男女幼童脫掉尿布面對面罰企，甚至互毆，虐待次數多達660次，受害兒童達40多名，蔚山地方法院昨（9日）以虐兒等罪名，分別判處涉案的園長及10名教師罰款至4年監禁不等的刑罰。法庭表示幼兒園大部份教師都參與犯案，出現互相幫助虐待的行為，是史無前例惡劣事件。



韓國幼兒園傳出嚴重虐待案件，受害兒童多達40名以上。（資料圖片）

據韓聯社報導，獲刑最重的教師A某於2019年曾強迫3歲幼童灌水灌到嘔吐；還強制學童食用同學或老師吃剩的食物；在課堂上排擠特定學童，將他們關在隔絕空間並阻止離開。不僅如此，A某更強迫男女幼童脫下尿布，要求他們面對面站著好一段時間，有時候還會命令學童當場毆打其他同學。A某昨日被判4年有期徒刑、禁止從事與兒童相關職業10年。

另3名教師則遭判囚1至2年、禁止從業7至10年。他們時常因0-3歲的幼兒不聽話而感不耐煩就出手虐待，曾用力抓住學童的脖子強行灌食，或誘導學生互相打鬥。

還有6名教師也曾做出類似虐待行為，但考慮到程度、次數與反省程度，其中4人被判有期徒刑8個月到1年、緩刑2年，另2人則被判200萬至300萬韓圜（約港幣1.33萬到1.99萬元）罰款，全數限制從業3到5年。

幼兒園園長則因管理疏忽被判處罰款7千萬韓圜（約港幣46.5萬元）。

部分教師和園長被判的刑罰比檢方求刑更重，法庭解釋是因公立幼兒園在一般民眾眼中可信度較高，卻發生虐待案件，短短2個月內犯案次數就非常多，估計是肆無忌憚的慣犯。

而部分受害者家屬表示刑期過輕，計劃提出上訴。