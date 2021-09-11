911恐襲廿周年︱為劫機者辦理登機手續　美國航空地勤後悔不已

恐怖組織蓋達組織（al-Qaeda）2001年9月11日在美國發動恐怖攻擊，一名當時擔任美國航空公司票務人員的阿萊（Vaughn Allex）也在當時的攻擊中失去多名好友，但比起悲傷，對他來說更多的是悔恨及自責，因為他正是幫助2名恐怖分子在最後一刻登上撞入五角大廈的那架77號航班的人。



↓回顧911恐襲重要時刻：

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根據美國廣播公司（ABC）報道，阿萊在2001年9月11日當天早上看到哈茲米兄弟（Salem and Nawaf Al-Hazmi）急急忙忙的跑進位於維珍尼亞州的華盛頓杜勒斯機場客運大樓，看來似乎迷路了，隨後兩人走向阿萊當值的櫃台辦理登機。儘管當時兩人很遲才抵達，但他未要求他們搭乘下一架次航班，而是盡可能協助，讓他們準時登上編號AA77班機。

阿萊整個辦理手續的過程讓他覺得奇怪。兩人拿着全費的頭等艙機票，舉止相當詭異。其中一人動作有點粗野，另一人雖然站在距離阿萊幾步的地方，阿萊指他差不多是在跳舞，雙腳不停交換重心，咧嘴笑着環顧四周。阿萊稱，他當下心想「他是從未搭過飛機吧，他表現興奮。」

911襲擊廿周年：圖為2001年9月27日美國聯邦調查局發布的照片，相中是在2001年9月11日有份劫持美國航空AA77航班、並將飛機撞到美國防部總部的恐怖分子。上排左起Khalid Almihdhar、Majed Moqed、Nawaf Al-Hazmi。下排左起Salem Al-Hazmi及Hani Hanjour。其中Nawaf Al-Hazmi及Salem Al-Hazmi是兩兄弟（Getty）

可疑的兩人

阿萊稱，整個手續中過程中，無論櫃台人員着哈茲米看任何東西，他都沒有反應，只是笑着跳舞，對週遭發生什麼事全無知覺。由於兄弟倆連基本的安檢問題，例如「誰打包行李」都無法回答，阿萊便在他們的機票註記需要進行額外安檢，隨後讓他們登上班機，沒想到，這決定不僅導致重大傷亡，亦令他與同事兼好友布斯（MJ Booth）永別。

阿萊稱，客機起飛前一天，布斯在將要去拉斯維加斯旅遊時問阿萊的意見，應否飛往芝加哥或達拉斯轉機，阿萊建議她改搭AA77，在洛杉機轉飛拉斯維加斯。阿萊在9月11日得知恐襲發生後，悲痛地離開機場，但當時他上不知是自己協助恐怖分子哈茲米兄弟登機。

2021年8月6日，一名911事件生還者在「911事件」紀念館內觀看罹難者的相片。（Mark Lennihan／美聯社）

「這是我放到機上的2個人」

阿萊說，「我沒料到在9月11日當晚與9月12日上午，我會和其他人一樣面對痛失朋友、乘客和機組人員的事情，我認識機上所有機組人員，我和他們共事很多年。直到12號上午10點左右，當聯邦調查局（FBI）通知我時，我才知道我協助辦理登機的最後2名乘客就是劫機者，直到那一刻我才知道我參與了這事件。」

阿萊回憶，9月12日上午，他被叫到老闆辦公室，當時一名女士向他介紹自己是美國航空的律師，並補充稱「我不是你的律師」。隨後2名FBI探員走進辦公室，並遞給他一份乘客名單，在看到哈茲米兄弟名字的瞬間，阿萊看着探員說，「是我做的，是我嗎？」FBI探員則反問他，「你做了什麼？」阿萊稱：「這是我放到機上的2個人」。此後，FBI的調查就集中在兄弟兩人身上。阿萊指出，FBI從一開始就知道他們要找的是誰，只是要他說出口。

911事件：美國防部2017年9月11日公布一組照片，展示遭受911恐襲事件重創後的世貿大廈和五角大樓。圖為911事件發生後，五角大樓的鳥瞰圖。（FBI）

滿心愧疚與罪惡感

阿萊多年來一直無法擺脫罪惡感，即便已過20年，有些事他仍不願開口談論，「我責怪自己，我想，你知道，如我做了什麼不同的選擇、不讓他們上飛機，說一句『他們遲到了，讓他們搭下一班吧，我們有一班在中午的，這沒什麼大不了』」親友及專業人士不斷跟阿萊說，他只是在執行自己的工作，但阿萊無法不愧疚。

阿萊接受過911事件委員會的查問，而在報告成書出版後，他才發現還有很多人跟他一樣，無辜捲入這場悲劇，而他在這份報告中，只是「第12號註解」，相關內容僅短短一段，這才讓他逐漸擺脫罪惡感。阿萊說：「這就是我開始覺得好過一點的時候，我的天哪！有那麼多無辜的人牽涉其中，我那一小小部份、僅佔那非常短暫的5分鐘。在那之前，我非常難過」

阿萊已在2008年從美航退休，如今在美國國土安全部轄下的運輸安全局（TSA）工作。他稱對於自己的工作感覺良好。他認為TSA的工作是重要，保護每一個人安全。