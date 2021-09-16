馮德萊恩發表歐盟年度國情咨文　稱中國是對手和合作夥伴

歐盟9月15日發表年度國情咨文，稱中國是歐盟的競爭者、對手，但也是合作夥伴。咨文提及中歐投資協定，還稱習近平「為中國設定的氣候目標令人鼓舞」。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）9月15日發表2021年度諮文，稱中國是歐盟的競爭者、對手，但也是合作夥伴。

馮德萊恩在年度咨文中提到中國在地緣政治以及國際多邊合作中扮演的角色，認為中歐投資協定旨在為歐盟企業爭取同等的競爭條件，以及將持續性發展作為必須履行的義務。

咨文用了半頁的篇幅闡述歐盟對華關係，開篇提及2020年底歐盟與中國達成的中歐投資協定。

該咨文寫道，「中國是一個競爭者，甚至是對手，但同時也是戰勝全球環境問題以及同14億消費者進行貿易往來的夥伴。內容廣泛的中歐投資協定旨在為歐盟企業爭取同等的競爭條件，以及將持續性發展作為必須履行的義務」。

馮德萊恩提到中國國家主席習近平的名字，表示讚揚，她說：「習主席為中國設定的（氣候）目標令人鼓舞。」

但馮德萊恩也在演講中承諾，歐洲將對中國的「一帶一路」基礎設施項目發起反擊。

馮德萊恩在演講中還呼籲歐盟禁止來自強迫勞動的產品，她說，「人權不可以買賣，在世界上任何一個地方都不行」。

馮德萊恩說，全球貿易是個好東西，也非常必要，但不能以人的尊嚴和自由為代價。

「我們不允許強制勞動產品在歐洲商店裏出售。因此，我們計劃禁止我們的市場上出現強制勞動產品。」

咨文寫道，「中國因在新疆對維吾爾人的侵犯人權行為迫使歐盟首次對責任者採取制裁措施。被制裁的這些人，應為嚴重踐踏人權的行徑負責，其中包括任意拘押以及大規模使用強迫勞動。」

馮德萊恩還誓言要通過一項新的「晶片法案」，推動歐盟在微晶片行業趕上美國和中國等競爭對手。

馮德萊恩還宣布了歐盟的印度-太平洋戰略，稱這反映出印太地區對歐盟的繁榮和安全日益增長的重要性，「而且獨裁政權利用它來擴大自己的影響力。」

中國國務委員兼外長王毅曾對中歐關係表示，中歐之間沒有重大利害衝突，沒有地緣政治矛盾，中歐之間應當堅持全面戰略夥伴的定位，對話合作的發展方向，相互尊重、求同存異的原則，以及維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮的最重大責任。