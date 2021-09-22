美英支持澳洲建立核潛艇部隊　中方：蓄意加劇地區緊張局勢

美國、英國、澳洲9月15日宣布建立三邊安全夥伴關係，組成澳英美聯盟（AUKUS），英美將支持澳洲建立核潛艇部隊。中國外交部發言人趙立堅9月22日抨擊稱，此舉蓄意加劇地區緊張局勢，刺激軍備競賽。



在9月22日中國外交部例行記者會上，有記者提問，多個地區國家對此表示高度關切，強調澳履行核不擴散承諾的重要性，擔憂澳此舉將加劇「印太」地區核軍備競賽，記者詢問中方對此有何評論。

趙立堅表示，中國對美英澳開展核潛艇合作表示嚴重關切，此舉蓄意加劇地區緊張局勢，刺激軍備競賽，威脅地區和平穩定，損害國際核不擴散努力。

美英澳9月15日宣佈建立名為「AUKUS」的新的三邊安全夥伴關係，美英兩國將支持澳海軍建立核潛艇部隊，澳因此取消了此前與法國達成的常規潛艇建造協議。（AP）

趙立堅指，最近，許多地區國家都就美英澳合作可能引發的消極後果表達了關切，國際社會普遍認為，美英澳合作具有嚴重核擴散風險，違反不擴散核武器條約精神，美英很可能向澳出口90%以上豐度的高濃鈾，也就是武器級核材料，澳洲作為無核武器國家，獲取高濃鈾本身構成嚴重的核擴散和核安全風險，國際原子能機構現行保障監督體系卻無法核查澳會不會將核潛艇動力堆中的高濃鈾轉用於核武器。

9月15日，美英澳公布達成核潛艇協議。（Reuters）

趙立堅表示，中方認為，國際社會這些擔心完全正當合理，美英澳開展有嚴重核擴散風險的核潛艇合作，再次證明美英奉行雙重標準，將核合作當作地緣政治博弈工具，也讓國際社會有充分理由質疑澳洲作為不擴散核武器條約、無核武器締約國，恪守核不擴散義務的誠意。

趙立堅強調，中方敦促三國傾聽國際社會呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治觀念，撤銷有關錯誤決定，忠實履行國際核不擴散義務，多做有利於地區和平穩定的事。