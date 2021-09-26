蘋果確認部分iPhone 13有Bug

9月24日，蘋果iPhone 13系列在中國正式開售，提供四款機型。



中國網媒快科技報道，中國眾多消費者為了第一時間拿到新機，在發售當日早早的來到Apple Store進行排隊，甚至冒雨排長龍等候，另有消息稱，還有黃牛加價千元人民幣倒賣牟取利益。

不過在發售當天，部分消費者反映收到的iPhone 13存在Bug。

對此，蘋果官方聲明稱，目前已確認的是備份恢復Bug以及微距模式開關Bug。

據了解，部分iPhone 13從備份中恢復到iPhone/iPad後，可能會導致小組件重置到默認狀態。Apple Music也可能受到影響，導致無法訪問目錄、設置，或使用同步庫。

可能出現該問題的設備，包括了iPhone 13/Pro系列、iPad 9和iPad mini 6。

而微距模式開關Bug則是iPhone 13系列一旦打開微距攝影模式後，會遇到無法關閉的情況。

值得注意的是，有消費者通過社交平台反饋，iPhone 13系列還出現了Apple Watch解鎖後無法通信的情況。

部分用户根據客服建議重置網絡後仍未解決問題，因此只能將Apple Watch還原，再重新進行配對。

不過對於iPhone 13出現的Bug，有果粉表示，早已見怪不怪，每次新款發售時都會出現一些問題，問題也大多是系統Bug。

作為蘋果迄今最強iPhone，iPhone 13系列搭載了新一代的A15仿生晶片，採用5nm工藝，集成了150億晶體管。

其中，iPhone 13和iPhone 13 mini採用的是4核GPU，官方表示，性能可提升30%。

而在iPhone13 Pro以及iPhone13 Pro Max上，A15晶片多出了一顆GPU核心，5核GPU使得手機的圖像處理性能最高提升50%。