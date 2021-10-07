巴西：2021年首9個月中巴貿易額突破千億美元創新高

據中新社10月6日報道，巴西經濟部外貿局（Secex）當地時間10月6日公布的數據顯示，今年前9個月，中國和巴西兩國貿易額突破1,000億美元大關，達到1,056.28億美元，超過2020年全年貿易額，創歷史新高。



數據顯示，今年前9個月，巴西對中國出口額為716.18億美元，按年增長34.1%；從中國進口額為340.1億美元，按年增長35.2%。兩相比較，巴西在對華貿易中實現順差376.08億美元，超過2020年全年對華貿易順差370.1億美元，佔巴西今年同期全部貿易順差的65.5%。

今年前9個月，巴西對中國出口額佔巴西出口總額的34.1%，高於去年全年的32.4%，這表明巴西三分之一以上的出口商品是銷往中國的。而巴西從中國進口額佔該國進口總額的21.7%，略低於去年全年的21.9%。

數據還顯示，今年前9個月，巴西對中國出口大宗商品主要是大豆、鐵礦石和原油。其中，大豆出口額237億美元，按年增長19.8%，佔巴西出口總額的33%；鐵礦石出口額235億美元，按年增長89.2%，佔巴西出口總額的33%；石油出口額105億美元，按年增長9.5%，佔巴西出口總額的15%。

這三類商品佔巴西對華出口總額的81%。此外，巴西對華出口牛肉42.8億美元，按年增長24.9%。

業內人士表示，今年以來，中國和巴西雙邊貿易額在新冠肺炎疫情下仍逆勢增長，說明中巴兩國經貿合作韌性強，充滿活力，預計今年中巴兩國貿易額有望超過1,200億美元，再續寫歷史新紀錄。