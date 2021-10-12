IMF董事會：充份信任總裁格奧爾基耶娃

國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會10月11日做出總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）去留決定，歐洲國家表示支持，與美國立場不同。



據英國路透社10月11日報道，經過一場馬拉松式會議後，IMF執行董事會做出支持格奧爾基耶娃的決定，對她有充分信任，相信格奧爾基耶娃致力於維持IMF高標準治理和誠信的承諾。

2021年9月16日，格奧爾基耶娃否認施壓WB職員操弄數據，以讓中國在《2018年營商環境報告》中投資環境的全球排名從85位上升到78位。（Reuters）

IMF在一份聲明中說：「在審查了提交的所有資料之後，執行董事會確認，完全信任總裁格奧爾基耶娃所代表的領導層及其有效履行職責的能力。執行董事會相信，總裁格奧爾基耶娃致力於維持IMF最高的管理和誠信標準。」

針對IMF執行董事會的決定，格奧爾基耶娃表示欣然接受，並稱這些指控是「毫無根據的」。

路透社注意到，在此次會議前，法國認為對格奧爾基耶娃的指控缺乏明顯證據，法國與歐盟其他國家政府11月8日支持格奧爾基耶娃留任IMF總裁，非洲國家也支持格奧爾基耶娃留任。

與之相比，其他一些國家，尤其是美國要求進行更深入的調查，日本也對格奧爾基耶娃留任持保留態度。美國財長耶倫（Janet Yellen）10月11日在一份聲明中表示，為加強國際貨幣基金組織的數據完整性和可信度，必須採取積極措施。並稱「格奧爾基耶娃和其他基金組織的領導人必須再次承諾維護研究、分析和政策的透明度。」