美媒：衛星圖顯示中國福建3空軍基地擴建

美國軍事雜誌稱中國2020年初開始為距離台灣最近的3個空軍基地進行擴建，即使在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續時也沒間斷，突顯出這是中國急於完成的優先工程。



The Drvie從新近的衛星影像發現，中共空軍在距離台北217公里的福建省福州市福清市龍田空軍基地興建彈藥掩體，機場跑道兩端也在擴建，並設新停機坪、增強補給能力，同時此處可能也在興建行政大樓與軍營，避免軍機數量及狀況被衛星看個清楚，可能這都代表此基地的駐守人力、武器數量增加。

中國福建省另一個空軍基地惠安空軍基地距台北278公里，從衛星影像可觀察到與龍田基地有類似的工程，已建造3個可能用來存放彈藥的掩體，跑道與停機坪小規模擴建，這意味着未來駐紮的軍機數量可能增加，解放軍似乎希望藉此強化此戰區的空戰能力。

惠安基地現有24個遮陽式軍機掩體，還增設了4個加固的軍機掩體，中國軍方可能評估過台灣的反擊能力，將之視為威脅，因此增建這些「軍機防彈庇護所」。

新近的衛星影像也拍到同在中國福建省的漳州空軍基地，距離台北399公里，正興建此處的第3個地對空防空飛彈基地，並興建1個大型直升機機場，可能與提升反潛作戰、空降突擊能力有關。

報道稱，這3個空軍基地部署的軍機數量沒有明顯變化，但防空飛彈基地不斷訓練，推測中國正採取某些措施，確保基地的生存能力與隱蔽性，以及擴大增援行動的能力，這些工程將有助中方兩棲、空降突擊，進行更多恫嚇台灣的軍事行動。