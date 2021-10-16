中國神舟十三號發射成功　媒體讚中國進步神速

中國神舟十三號載人飛船發射圓滿成功引發西媒廣泛關注。有媒體稱，中國在受到美國排擠的情況下自力更生，在不到20年的短短時間內取得了飛速的進步，「從過去的每兩三年一次，發展到現在每隔幾個月就載人航天一次」。



路透社稱，由於美國法律禁止中國與美國國家航空航天局（NASA）以及國際空間站（ISS）合作，中國在過去十年中一直在研發自主建造空間站的技術。

隨着國際空間站在幾年後退役，中國的空間站將成為唯一一個在地球軌道上運行的空間站。

路透社指出，自從中國已故領導人毛澤東哀嘆中國「甚至不能將一顆薯仔送上太空」以來，中國的太空計劃已經取得了長足的進步。

美聯社也指出，中國被排除在國際空間站之外，促使中國在開始建設永久空間站之前發射了兩個實驗艙。

報道還提到中國其他太空探索項目所取得的成就，稱中國還擴大了對月球和火星的探索工作，包括實現月球車在月球背面着陸，以及自20世紀70年代以來首次將月球岩石帶回地球。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，這是中國年輕的太空計劃邁出的重要一步。中國的太空計劃正在迅速成為世界上最先進的項目之一。

報道援引美國海軍戰爭學院國家安全事務副教授布爾巴赫（David Burbach）的評價：「中國太空計劃真正令人印象深刻的是，它從20世紀90年代一個非常低的基礎上開始，在所有主要前沿領域都取得了如此迅速的進展。」

CNN指出，6個月是許多國家的標準任務時間，但對中國太空人來說，這將是一個重要的機會。

戴維斯國家安全和外交政策研究所（Davis Institute for National Security and Foreign Policy）高級研究員Dean Cheng評價說，「當你考慮到他們的人類太空飛行計劃還處於早期階段時，這是相當令人印象深刻的。」

Dean Cheng說：「對中國人來說，這仍然是他們載人航天早期的努力，因為他們做這方面的工作還不到20年……少於10次的任務。過去，中國人每兩三年才進行一次載人飛行。現在，他們每隔幾個月就送一次。」

「如果中國保持這一速度……這反映了他們載人航天任務節奏的重大轉變。」