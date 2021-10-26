「法國2030」300億歐元投資計劃出爐　涉半導體等十大關鍵領域

法國總統馬克龍日前公布了一項總額300億歐元的「法國2030」投資計劃，主要涉及半導體、生物製藥、核能、新能源汽車、農業等領域，旨在推動各產業部門加快數字化創新，實現經濟增長。



中國《人民日報》引述法國媒體10月26日報道，這項投資計劃將重點加強10個關鍵領域的創新能力，包括投資近60億歐元，應對晶片短缺並確保產業獨立性，使法國的電子產品產量在2030年前增加一倍；在交通領域，計劃投資約40億歐元，到2030年生產近200萬輛電動汽車和混合動力汽車以及首架低排放飛機；在能源領域，將投資80億歐元發展氫能源，推動在鋼鐵、水泥和化工等產業部門用氫能源替代化石燃料。投資還將涉及核能、農業、生物醫藥創新、文化創意、太空和深海探索等領域。

馬克龍指出，法國政府將很快實施這一計劃，國民議會即將對此展開討論。法國去年曾推出總額1000億歐元的經濟復甦計劃，側重支持生態轉型、數字經濟以及提高企業競爭力和促進就業。

法國工業聯合會主席亞歷山大·索博表示，新冠肺炎疫情危機暴露了法國經濟的一些弱點，法國必須迎接能源轉型等變革的挑戰。

智庫「法國戰略」認為，法國政府10多年前就提出過「未來投資計劃」「新工業法國」等重振工業競爭力的方案，本次計劃對法國未來經濟發展至關重要，但如何開展、如何融資也是十分關鍵的問題。

法國經濟和財政部部長勒梅爾表示，「法國2030」投資計劃不會改變到2027年使公共赤字回落到國內生產總值3%以下的既定目標。為實現大幅降低公共赤字的目標，法國需要針對失業保險、養老金等進行結構性改革，並削減政府開支。