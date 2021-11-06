美國前國務卿鮑威爾舉殯　拜登奧巴馬等出席葬禮

美國第一位非裔國務卿鮑威爾（Colin Powell）11月5日舉殯。總統拜登（Joe Biden）、前總統小布殊（George W. Bush）和奧巴馬（Barack Obama）等人出席於華盛頓國家大教堂舉行的葬禮。



出席葬禮的政界人士還有前國務卿貝克（James Baker）、賴斯（Condoleezza Rice）和希拉里（Hillary Clinton），以及前國防部長羅伯特．蓋茨（Robert Gates）和現任參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）。

剛從嚴重感染康復的前總統克林頓（Bill Clinton）和公開貶斥鮑威爾的前總統特朗普（Donald Trump）未有出席。

當年接替鮑威爾出任國務卿的奧爾布賴特（Madeleine Albright）於葬禮致辭，形容他是他們遇過最和藹和最正派的人。曾任鮑威爾副手的阿米蒂奇（Richard Armitage）則憶述瑞典外交大臣林德（Ann Linde）向鮑威爾送贈他喜歡樂隊ABBA的唱片，當時鮑威爾立即單膝跪下唱出ABBA的〈Mamma Mia〉。